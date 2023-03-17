Следственный комитет проводит проверку из-за трещин в домах Балахнинского района. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следственный комитет организовал доследственную проверку из-за сырости и трещин в домах Балахнинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее жители деревни Конево в Балахнинском районе пожаловались на плохие условия проживания. Как оказалось, в многоквартирных домах № 1 и №3 по улице Свердлова появились трещины и сырость.

- В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, полиция проводит проверку из-за избиения фельдшера скорой медицинской помощи в Дальнеконстантиновском районе.