Паводок весной 2023 года в Нижегородской области: синоптики рассказали, какие территории будут подтоплены

В Урене может затопить подвалы домов и придомовые территории. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Этой весной в Нижегородской области не ожидается сильного паводка. Как рассказала «КП-Нижний Новгород» начальник нижегородского Гидрометцентра Людмила Филина, по предварительным прогнозам серьезных отклонений в этой части не предвидится.

- На сегодняшний день мы ожидаем весеннее половодье ниже средних многолетних значений. Это предварительный прогноз. Сейчас мы видим, что еще идут осадки и впереди почти весь март. Если половодье будет интенсивным, то есть вероятность, что уровни будут выше имеющихся на сегодняшний день данных, - заметила она.

Прогноз может быть скорректирован ввиду изменения погодных условий, но пока серьезных подтоплений вплоть до возникновения чрезвычайных ситуаций синоптики не ожидают. В зону затопления попадут привычные территории, где такое происходит каждый год. В частности, по данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в нее попадают 12 низководных мостов в районе Бора и Арзамаса, а также в Навашинском, Семеновском, Дивеевском, Кстовском, Починковском, Гагинском и Сергачском районах.

- Прогнозируется затопление придомовых территорий и подтопление подвалов в жилых домах частного сектора городе Урень и селе Темта. Существует риск затопления пониженных участков дорог в Уренском и Воскресенском муниципальных округах, а так же разрушение участка автодороги в Починковском муниципальном округе, - прокомментировали в Управлении.

Кроме того, в период активного таяния снега талыми водами могут быть затоплены здания и сооружения, приусадебные участки, подвалы, а также жилые дома и дачи, расположенные в низинах.

- На Волге в районе областного центра высоких значений нет, поэтому и подтопления пока не ожидается. В области тоже нет таких водных объектов, где бы были серьезные затопления. Ежегодно подтопления возникают в пойме рек и, естественно, некоторые территории затапливаются. Так и должно быть. Например, если надводный мост затапливался раньше, то так будет и теперь. Это логично и естественно, если уровни воды остаются в пределах многолетних значений, - объяснила Филина.

Что же касается подтоплений, связанных с таянием снега, они придут в начале апреля, однако уже в ближайшие выходные резкий температурный скачок принесет большие лужи.

- При интенсивном таянии снежного покрова подобные явления стоит ожидать в Московском, Сормовском, Канавинском и Ленинском районах города, - добавила собеседница.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области «КП-Нижний Новгород» сообщили, регион уже во всю готовится к предстоящим паводкам. Организованы мероприятия по снижению рисков и смягчению негативных последствий. Так, главы МСУ информируют о готовности к паводкоопасному периоду. Кроме того, профильные министерства и департаменты на практике проверяют готовность звеньев Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- В целях наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и водоемах области задействуется 42 гидрологических поста Росгидромета. Для мониторинга обстановки и организации выполнения задач спланирована работа 85 оперативных групп регионального ГУ МЧС и органов местного самоуправления. Для проведения авиационной разведки и оперативного выполнения аварийно-спасательных работ спланировано применение 1 вертолета «Ми-8» и 7 беспилотников, - подчеркнули в ведомстве.

Для борьбы с возможными последствиями паводка в регионе привлечены свыше 20 тысяч человек, к работе подготовлено более 4,5 тысяч единиц техники.