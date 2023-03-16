Татьяна Гриневич переизбрана секретарем НРО «Справедливая Россия» ФОТО: сайт Законодательного собрания Нижегородской области

Татьяна Гриневич была снова избрана секретарем Нижегородского отделения политической партии «Справедливая Россия - За правду» на отчетно-выборной конференции 16 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале «ВОВК».

Отметим, что Татьяна Гриневич также является депутатом регионального Законодательного собрания.

Ранее мы сообщали, что экс-министр кадровой политики Нижегородской области Сергей Бочаров стал проректором Мастерской управления «СЕНЕЖ». А заменит его на должности министра Екатерина Лебедева, которая была первым замминистра Сергея Бочарова.

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