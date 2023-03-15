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НовостиОбщество15 марта 2023 15:33

Бывший нижегородский министр Сергей Бочаров стал проректором «СЕНЕЖА»

Он планирует создать лидерский университет мирового уровня
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Бывший нижегородский министр Сергей Бочаров

Бывший нижегородский министр Сергей Бочаров

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Экс-министр кадровой политики Нижегородской области Сергей Бочаров стал проректором Мастерской управления «СЕНЕЖ». Об этом он сообщает на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Сергей Бочаров начинал с должности главного специалиста отдела семейной политики министерства внутренней политики. Завершил он работу в правительстве Нижегородской области в статусе министра кадровой и молодежной политики.

В его планах на новом месте – создание лидерского университета мирового уровня и объединение регионов для партнерства. Также он хочет расширять команду и продолжать работать для Нижнего Новгорода.

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