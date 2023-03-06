Екатерина Лебедева возглавила министерство кадровой политики Нижегородской области. Фото: телеграм-канал «ВОВК».

Екатерина Лебедева назначена министром кадровой политики Нижегородской области. Ранее эту должность занимал Сергей Бочаров. Об этом сообщается в телеграм-канале «ВОВК».

Напомним, губернатор региона Глеб Никитин решил изменить структуру регионального правительства после ухода Андрея Бетина с поста замгубернатора. Так, вслед за ним может уйти и Сергей Бочаров.

- Как я уже писал после ухода Андрея Бетина в «Сенеж», Бочаров может уйти вместе с ним, так как он тоже на хорошем счету в АНО «Россия - страна возможностей», - отметили в телеграм-канале «ВОВК».

Так, на должность министра кадровой политики Нижегородской области назначили Екатерину Лебедеву. Стоит отметить, что она была первым замминистра Сергея Бочарова, а до этого длительное время работала в правительстве. Лебедева трудилась в министерстве государственно-правового обеспечения и в комитете по взаимодействию с законодательными органами власти. Также она работала в мэрии Нижнего Новгорода.