ГИБДД вынесла предупреждение подрядчику из-за ям на Мызинском мосту Фото: Алексей ФОКИН (фото)

ГИБДД вынесла предупреждение подрядчику из-за ям на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Нижегородцы стали рассказывать в социальных сетях, что на Мызинском мосту образовалась большая яма.

– На Мызинском мосту стоит 12 машин. Каждый пробил колесо, погнули диски, на дороге огромная яма, – пишет подписчик телеграм-канала «Нижний Новгород Без цензуры».

В связи с поступившей информацией от водителей 14 марта, сотрудники ГИБДД связались с подрядчиком и сообщили, что необходимо исправить состояние участка дороги, обозначенного автомобилистами.

Кроме того, 15 марта подрядчику направили предупреждение, чтобы ситуация не повторялась.

Напомним, в ночь с 12 на 13 марта на перекрёстке улиц Бекетова и Нартова десятки автомобилей получили повреждения. Отремонтировать этот участок дороги обещали 14 марта.

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