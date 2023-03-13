Ремонт дороги на улице Бекетова, где пробили колеса более 20 машин, проведут 14 марта

Многие машины пробили колёса. Фото: Мария Опарина.

Участок дороги на перекрёстке улиц Бекетова и Нартова, где пробили колёса свыше 20 машин, отремонтируют в Нижнем Новгороде 14 марта. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в МБУ «РЭД».

– На данный момент участки дороги на улице Бекетова временно отсыпаны гранулятом, – сообщаете ведомство.

А уже завтра рабочие проведут ямочный ремонт рециклером.

Напомним, что об опасной яме, которая «спряталась» в глубокой луже, ранее соорбщили пострадавшие автомобилисты.

– Под водой на перекрёстке то ли отошла рельса, то ли дорожное полотно, что прорезает моментально колеса. Более 20 машин повредились за очень короткое время. Многих увезли эвакуаторы, – рассказала нижегородка Мария Опарина. – Кто-то менял колёса сам.

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