«Потеплело – теперь плывем!»: В Нижнем Новгороде случился потоп из-за резко начавшейся оттепели

Подтопления улиц наблюдается как в центре, так и на окраинах города. Источник: Нижний Новгород 24.

Дороги, тротуары и дворы в Нижнем Новгороде после дождя и нагрянувшей оттепели стали напоминать полноводные реки. Поэтому вовсе не удивительно, что автомобили превратились в импровизированные катера и стали «плыть по течению», а пешеходы задумались о покупке резиновых сапог и даже лодок. К слову, проблема подтопления улиц ежегодно наблюдается как в центральных районах, так и на окраинах города.

Например, на улице Маршала Казакова разлилось целое озеро, которое вброд перейти не удастся, все ноги намочишь. Однако машины на затопленных парковках «пришвартованы», правда, погружены в воду до середины колёс.

Озеро на Маршала Казакова. Источник: Нижний Новгород 24.

Бодро прорезают водную гладь автомобили на улице Электровозная в Канавинском районе. В этом месте водители могут не только услышать шум «волн», но и насладиться оставленными за машинами небольшими кильватерными следами.

Послушать прибой (как бы это сюрреалистично не звучало) можно и на улице Новикова-Прибоя при повороте на улицу Снежную. А интернет-пользователи в местных пабликах стараются не унывать из-за городского потопа и пускают в ход юмор.

– Потеплело – теперь плывем! – пишут в соцсетях нижегородцы.

Ещё одна особенность весенних нижегородских дорог – это опасные ямы или дорожные дефекты, которые «прячутся» в глубоких лужах. Конечно, зачастую автомобили и общественный транспорт пытаются лужи объезжать или проезжать по ним максимально осторожно и медленно, но даже это не всегда помогает. Так, в ночь с 12 на 13 марта на перекрёстке улиц Бекетова и Нартова десятки автомобилей получили повреждения.

– Под водой на перекрёстке то ли отошла рельса, то ли дорожное полотно, что прорезает моментально колеса. Более 20 машин повредились за очень короткое время. Многих увезли эвакуаторы, – рассказала нижегородка Мария Опарина. – Кто-то менял колёса сам.

Многие машины пробили колёса. Фото: Мария Опарина.

Пострадавшие автомобилисты тут же стали обращаться ГИБДД и по номеру 112, где им пообещали прислать патрульную машину. Правда, уточнив, что ждать придётся 3 или даже 5 часов.

– На просьбу как-то оградить место, о которое каждые 10-15 минут режутся машины, было сказано, что сделать это некому, – добавила Мария Опарина.

Пробитая шина. Фото: Мария Опарина.

Напомним, что бесплатные, но нежеланные водопады подстерегают нижегородцев даже прямо дома! Так, за последние несколько дней тревожные сообщения о том, что с потолка течёт вода, поступили из разных районов города и даже из области.

Также «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» направила запрос в администрацию города, чтобы уточнить, какие меры предпримут для устранения проблемы на улице Бекетова.

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