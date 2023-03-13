Гастрофестиваль «Да, шеф!» пройдет в Нижнем Новгороде 5-6 августа

Юрий Шалабаев и шеф-повар Константин Ивлев договорились о проведении гастрофестиваля в Нижнем Новгороде. Фото: t.me/yuriy_shalabaev

Гастрономический фестиваль «Да, шеф!» пройдет в Нижнем Новгороде 5 и 6 августа 2023 года. Соответствующее соглашение подписали мэр Юрий Шалабаев и шеф-повар Константин Ивлев, сообщил глава Нижнего Новгорода в своем телеграм-канале.

Площадкой мероприятия традиционно станет парк «Швейцария». Программа пока держится в секрете, однако уже сейчас известно, что в рамках праздника будет создан «Нижегородский лимонад», рецепт которого Константин Ивлев разработает лично.

В прошлом году фестиваль «Да, шеф!» собрал более 120 тысяч гостей, среди которых были как жители города, так и туристы. Фестиваль был удостоен высшей награды на XI Всероссийском конкурсе событийного туризма Russian Event Awards.

Ранее сообщалось, что в парк «Швейцария» больше не пускают посетителей с воздушными шарами. Как пояснили в администрации парка, таким образом они заботятся об экологии. Другие парки, однако, не собираются перенимать опыт «Швейцарии» и вводить такой запрет на своих территориях.