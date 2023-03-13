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НовостиОбщество13 марта 2023 12:40

Запрет на воздушные шарики не будут вводить во всех парках Нижнего Новгорода

Ранее стало известно, что подобное правило действует в парке «Швейцария»
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Запрет на воздушные шарики не будут вводить во всех парках Нижнего Новгорода.

Запрет на воздушные шарики не будут вводить во всех парках Нижнего Новгорода.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парки Нижнего Новгорода не планируют вводить запрет на посещение своих территорий с воздушными шарами вслед за «Швейцарией». Об этом пишет Newsroom24 со ссылкой на МАУК «Дирекция парков и скверов г. Нижнего Новгорода».

Напомним, на днях стало известно, что в парке «Швейцария» действует запрет на проход людей с воздушными шарами. Одна из посетительниц пожаловалась в соцсети, что не смогла 8 марта пройти в парк, так как ее не пустила охрана, предложив повесить шарики на забор.

Администрация парка подтвердила правомерность действий охраны и пояснила, что такое решение связано с неэкологичностью воздушных шариков, которые улетают в небо или выбрасываются в урну.

Другие парки, однако, не будут следовать примеру «Швейцарии», их по-прежнему можно будет посещать с этими атрибутами праздника.