Запрет на воздушные шарики не будут вводить во всех парках Нижнего Новгорода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парки Нижнего Новгорода не планируют вводить запрет на посещение своих территорий с воздушными шарами вслед за «Швейцарией». Об этом пишет Newsroom24 со ссылкой на МАУК «Дирекция парков и скверов г. Нижнего Новгорода».

Напомним, на днях стало известно, что в парке «Швейцария» действует запрет на проход людей с воздушными шарами. Одна из посетительниц пожаловалась в соцсети, что не смогла 8 марта пройти в парк, так как ее не пустила охрана, предложив повесить шарики на забор.

Администрация парка подтвердила правомерность действий охраны и пояснила, что такое решение связано с неэкологичностью воздушных шариков, которые улетают в небо или выбрасываются в урну.

Другие парки, однако, не будут следовать примеру «Швейцарии», их по-прежнему можно будет посещать с этими атрибутами праздника.