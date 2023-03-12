В Нижегородском парке «Швейцария» запретили воздушные шары Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижегородский парк «Швейцария» запретили посещать с воздушными шарами. За соблюдением правила следят охранники на входе. Об этом в официальном сообществе парка ВКонтакте рассказывают его представители.

– На праздники мы покупаем шарики! Нет ни каких запрещающих табличек в парке или при входе! Но охрана говорит, нельзя, вешайте на столб за территорией парка, – пишет в комментариях сообщества Наталья Б., которая пришла в парк с шариками 8 марта.

Представители парка «Швейцария» объяснили, что воздушные шары являются неэкологическим атрибутом праздника, даже если они улетят в небо или будут выброшены в мусор. А пространство парка – за экологическое потребление. Также они отметили, что стараются создавать радостное настроение посетителям другими способами: музыкой, мастер-классами, развлекательными мероприятиями.

Кроме того, в парке обещали поставить предупреждающие таблички о запрете воздушных шаров, а также провести для охранников инструктаж о вежливом пояснении правил.

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