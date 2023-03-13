Прямые перелёты из Нижнего Новгорода в Анталью стартуют 27 апреля

Прямые авиарейсы. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Прямые авиарейсы Нижний Новгород – Анталью стартуют с 27 апреля 2023 года. Их будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот», о чём сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

Вылеты из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова будут проходить по понедельникам в 14:30. Приземляться в Турции самолет будет в 19:30. Полёты будут совершаться на самолёте Boeing 737-800.

Напомним, что со 2 марта запустили прямые авиарейсы между Нижним Новгородом и Минском. Рейсы совершаются дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Известно, что в 2022 году пассажиропоток Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалов снизился на 19% по сравнению с 2021 годом. В нижегородском аэропорту в прошлом году обслужили 1,2 миллиона пассажиров. Прибывали вылетали отсюда более 15,5 тысяч самолетов.

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