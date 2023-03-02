Прямые авиарейсы между Нижним Новгородом и Минском запустили со 2 марта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Со 2 марта запустили прямые авиарейсы между Нижним Новгородом и Минском. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний 800».

- В аэропорту имени Чкалова стартовали прямые рейсы по направлению «Нижний Новгород — Минск», - говорится в сообщении.

Согласно информации, рейсы выполняются авиакомпанией Nordwind на самолетах Эмбраер 190 вместимостью до 110 человек.

Напомним, новые рейсы будут совершаться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Отправление из Нижнего Новгорода планируется в 00:30, прибытие в международный аэропорт Минска в 02:40.

- Несмотря на то, что старт полётов объявили не так давно, пассажиров на первый рейс собралось очень много, - отметили представители ««Нижний 800».