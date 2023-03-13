Скорость нижегородской канатной дороги снижена 13 марта из-за непогоды

Ограничения связаны с непогодой. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, работает со сниженной скоростью 13 марта. Как сообщает автоинформатор перевозчика, работа канатной дороги осуществляется по привычному расписанию — с 6:45 до 21:00, с перерывом на регламентные работы с 10:45 до 13:00. При этом скорость работы нижегородской канатки снижена ввиду изменения погодных условий. При ухудшении погодных условий работа канатной дороги будет приостановлена.

Отметим, что подобные ограничения вводились и в воскресенье, 12 марта, когда скорость ветра достигала 15 метров в секунду.

В соответствии с метеопрогнозом, в понедельник помимо ветреной погоды ожидаются осадки в виде дождя со снегом.