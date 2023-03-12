Нижегородская канатная дорога приостановила работу 12 марта Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Канатная дорога, связывающая Нижний Новгород и Бор, приостановила работу 12 марта. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает автоинформатор канатной дороги.

Работа дороги возможна при максимальной скорости ветра в 15 метров в секунду.

По данным сервиса Gismeteo, сильный юго-восточный ветер в 5-16 метров в секунду может сохраниться до конца дня.

Напомним, ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщают, что порывистый юго-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду и гололед ожидаются 12 марта по Нижнему Новгороду и области.

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