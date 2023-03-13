Потепление до +6 градусов и дождь со снегом придут в Нижний Новгород на этой неделе

Прогноз погоды на неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Долгожданная весна пришла в Нижний Новгород: дни стали длиннее, солнце стало светить чаще, но по-настоящему тепло станет еще не скоро. Температура воздуха сейчас постоянно колеблется от небольшого минуса к небольшому плюсу, поэтому рассказываем, чего могут ожидать нижегородцы на этой неделе.

Согласно сервису Яндекс.Погоды, в понедельник температура воздуха утром, днем и вечером колебаться от 0 до -2 градусов. А вот ночью столбики термометров покажут -5 градусов. В течение дня ожидается дождь со снегом.

Во вторник, 14 марта, температура воздуха с утра будет колебаться от -1 до -5 градусов. Днем и вечером станет теплее, термометры покажут до +3 градусов. Во второй половине дня снова прогнозируются осадки в виде дождя со снегом. Скорость преимущественно юго-западного ветра достигнет 7,1 метра в секунду.

В среду будет потепление и облачная с прояснениями погода. С утра воздух прогреется от +1 до + градусов. Днем столбики термометров покажут до +6 градусов. Влажность воздуха составит 63-71%, а атмосферное давление – 755-756 миллиметров ртутного столба.

В четверг, 16 марта, будет по-прежнему плюсовая температура. В течение дня температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов, осадки в видео мокрого снега ожидаются вечером и ночью.

В пятницу дождь со снегом ожидается утром. Столбики термометров будут преимущественно показывать 0 градусов, но к ночи похолодает до -2 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость достигнет 4,2 метра в секунду.

В субботу, 18 марта, в Нижнем Новгороде утром будет от -1 до -3 градусов, днем от +1 до +2 градусов. Прогнозируется пасмурная погода без осадков. Влажность воздуха составит 71-83%, а атмосферное давление – 764-766 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье температурные качели продолжатся. Утром и днём столбики термометров покажут от -2 до +1 градуса, к ночи они достигнут отметки в 0 градусов. В этот день скорость ветра не превысит 3,3 метра в секунду.

Напомним, что ранее «Комсомолка» узнала, когда в Нижний Новгород придет плюсовая температура.

– Под дождем сугробы будут таять на глазах, а при температуре +6 и +7 градусов явно пойдут дожди, – рассказала пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

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