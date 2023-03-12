Нижегородская ярмарка может появиться на банкноте номиналом 1000 рублей Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Нижегородская ярмарка может украсить обновленную банкноту номиналом 1000 рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Нижегородской ярмарки.

Центральный Банк РФ планирует презентовать новые купюры номиналом 1000 рублей и 5000 рублей летом этого года. Главный ярмарочный дом – один из вариантов их оформления.

Также для дизайна купюр рассматриваются Нижегородский кремль, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому и виды реки Волги.

Напомним, Центральный Банк России планировал модернизировать существующие денежные банкноты в период с 2021 по 2025 годы. В 2021 Нижний Новгород должен был украсить купюру номиналом 1000 рублей. Но в 2022 году мы сообщали, что выпуск российских купюр с изображением Нижнего Новгорода могут отложить.

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