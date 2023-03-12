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НовостиОбщество12 марта 2023 11:02

Нижегородская ярмарка может появиться на банкноте номиналом 1000 рублей

Презентация новых купюр состоится летом 2023 года
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородская ярмарка может появиться на банкноте номиналом 1000 рублей

Нижегородская ярмарка может появиться на банкноте номиналом 1000 рублей

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Нижегородская ярмарка может украсить обновленную банкноту номиналом 1000 рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Нижегородской ярмарки.

Центральный Банк РФ планирует презентовать новые купюры номиналом 1000 рублей и 5000 рублей летом этого года. Главный ярмарочный дом – один из вариантов их оформления.

Также для дизайна купюр рассматриваются Нижегородский кремль, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому и виды реки Волги.

Напомним, Центральный Банк России планировал модернизировать существующие денежные банкноты в период с 2021 по 2025 годы. В 2021 Нижний Новгород должен был украсить купюру номиналом 1000 рублей. Но в 2022 году мы сообщали, что выпуск российских купюр с изображением Нижнего Новгорода могут отложить.

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