Нижний Новгород появится на купюре в одну тысячу рублей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В период с 2021 по 2025 годы Центральный банк России планирует модернизировать существующие денежные банкноты. И для нижегородцев это отличная новость, ведь купюру в тысячу рублей украсит изображение Нижнего Новгорода.

- В оформлении новых купюр будет использоваться тематика федеральных округов России, - пояснили в пресс-службе ЦРБ. – Это даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения.

Уже известно, что Нижний Новгород украсит купюру в одну тысячу рублей. На обратной стороне можно будет увидеть достопримечательности Приволжского федерального округа. Помимо изменения внешнего облика купюр, будет усовершенствован и защитный комплекс банкнот. В обращение новые купюры будут выходить постепенно – в период с 2022 по 2025 годы.

Напомним, Нижний Новгород однажды уже пытался попасть на купюру – в 2016 нижегородцы надеялись, что виды города украсят купюры в 200 или две тысячи рублей. Однако тогда Нижний Новгород занял лишь седьмое место в интернет-голосовании.