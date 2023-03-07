Проект моста через Оку в Нижнем Новгороде выполнен с просрочкой из-за оптимизации

Подрядчик должен был сдать готовый проект моста до конца мая 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Просрочка проекта моста через Оку в Нижнем Новгороде почти на целый год связана с необходимостью оптимизации проектной документации. Об этом сообщает ИА «Newsroom24» со ссылкой на Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

В октябре 2021 года в конкурсе по выбору подрядчика для выполнения проектной документации строительства моста победил АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». Подрядчик за свою работу запросил 162 млн рублей.

По условиям контракта, он должен был сдать готовый проект моста до конца мая 2022 года. Но работы были завершены только в 2023 году. На данный момент проект проходит госэкспертизу.

Из-за невыполненных в срок обязательств заказчик, а именно региональное ГУАД, взыскивает с «Института Гипростроймоста — Санкт-Петербурга» 8 545 500 рублей в качестве пени за 211 дней просрочки.

По данным министерства транспорта Нижегородской области, полный размер неустоек еще будет подсчитан, когда работы сдадут по госконтракту.

В ведомстве просрочку связывают со сложностью самого объекта, условиями местности и оптимизацией проектной документации.

Ранее сообщалось, что строительство нового моста через Оку, который соединит Приокский и Автозаводский районы, планируют начать в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Но, как отмечают в нижегородском Минтрансе, сроки будут зависеть от положительного заключения экспертизы. Для строительства моста будет выбран отдельный подрядчик или концессионер.

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