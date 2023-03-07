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НовостиОбщество7 марта 2023 12:34

Проект моста через Оку в Нижнем Новгороде выполнен с просрочкой из-за оптимизации

Для реализации проекта моста будет выбран отдельный подрядчик
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Подрядчик должен был сдать готовый проект моста до конца мая 2022 года

Подрядчик должен был сдать готовый проект моста до конца мая 2022 года

Фото: Иван МАКЕЕВ

Просрочка проекта моста через Оку в Нижнем Новгороде почти на целый год связана с необходимостью оптимизации проектной документации. Об этом сообщает ИА «Newsroom24» со ссылкой на Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

В октябре 2021 года в конкурсе по выбору подрядчика для выполнения проектной документации строительства моста победил АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». Подрядчик за свою работу запросил 162 млн рублей.

По условиям контракта, он должен был сдать готовый проект моста до конца мая 2022 года. Но работы были завершены только в 2023 году. На данный момент проект проходит госэкспертизу.

Из-за невыполненных в срок обязательств заказчик, а именно региональное ГУАД, взыскивает с «Института Гипростроймоста — Санкт-Петербурга» 8 545 500 рублей в качестве пени за 211 дней просрочки.

По данным министерства транспорта Нижегородской области, полный размер неустоек еще будет подсчитан, когда работы сдадут по госконтракту.

В ведомстве просрочку связывают со сложностью самого объекта, условиями местности и оптимизацией проектной документации.

Ранее сообщалось, что строительство нового моста через Оку, который соединит Приокский и Автозаводский районы, планируют начать в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Но, как отмечают в нижегородском Минтрансе, сроки будут зависеть от положительного заключения экспертизы. Для строительства моста будет выбран отдельный подрядчик или концессионер.

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