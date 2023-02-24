Свыше 8, 5 млн рублей взыскивают с проектировщика моста через Оку в Нижнем Новгороде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свыше 8,5 млн рублей пени требует Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области с проектировщика нового моста через Оку за сорванные сроки работы. Об этом сообщает GiperNN со ссылкой на документ, подписанный заместителем директора по имущественным и земельным отношениям ГКУ НО «ГУАД» Сергеем Тарасенко от 29 декабря 2022 года.

АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» должен был передать сдать работы до 31 мая 2022 года. Планировалось, что мост соединит Автозаводский район с поселком Новинки.

Но разработка документации подрядчиком затянулась. И заказчик ГКУ НО «ГУАД» выставил требование об уплате пени по договору. Стоимость договора составляет 162 млн рублей.

За 211 дней просрочки «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» должен перечислить заказчику 8 545 500 рублей в качестве пени.

Напомним, по словам замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова, создание нового моста положит начало строительству дублера проспекта Гагарина в целом.

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