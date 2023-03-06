Водолазы продолжают искать 10-летнего мальчика, пропавшего в Кстовском районе 23 февраля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области продолжаются поиски 10-летнего Саши Левичева, который пропал 23 февраля в селе Великий Враг Кстовского района. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, поиски ведет водолазная группа в акватории Волги.

Напомним, мальчик пропал днем 23 февраля. Около 14 часов он ушел с друзьями на рыбалку, и больше его никто не видел. Товарищи вернулись домой, а он нет. Волонтеры, правоохранители и местные жители той же ночью вышли на поиск, в результате которого были обнаружены следы, ведущие к полынье. После этого к делу подключились водолазы.

Ранее корреспондент «Комсомолки» побывал в селе Великий Враг и пообщался с мамой пропавшего мальчика и местными жителями, которые рассказали, что происходило в тот день, когда пропал Саша.