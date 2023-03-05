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НовостиОбщество5 марта 2023 16:52

Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП в Кстовском районе

Жуткая авария унесла жизнь одного человека, еще шесть – пострадали
Полина ШИБАЛКИНА
Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП в Кстовском районе.

Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП в Кстовском районе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту смертельного ДТП в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, страшное ДТП произошло в районе деревни Ржавка Кстовского района 5 марта. Там столкнулись два легковых автомобиля и рейсовый автобус №225. На спуске водитель «ПАЗ» не справился с управлением и влетел в колесоотбойный брус, после чего выехал на встречку и столкнулся с автомашинами «Нива» и «Хендэ».

В результате аварии погиб водитель машины «Нива». От полученных травм мужчина скончался на месте. Кроме этого, пострадали водитель и пассажир «Хендэ».

Пять пострадавших эвакуировали в медицинские учреждения. Два человека направили в Кстовскую ЦРБ, троих – в НОКБ имени Семашко. А женщина с ушибами мягких тканей от госпитализации отказалась.