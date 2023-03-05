Один человек погиб в ДТП с двумя легковушками и автобусом в Нижегородской области 5 марта

Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП с двумя легковушками и автобусом в Нижегородской области 5 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жуткая авария унесла жизнь одного человека в Нижегородской области 5 марта. Страшное ДТП произошло в районе деревни Ржавка Кстовского района. Там столкнулись два легковых автомобиля и рейсовый автобус №225.

- По предварительной информации в результате ДТП пострадали семь человек, из них 1 погиб. Детей среди пострадавших нет, - сообщает министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Около 18:10 пять пострадавших эвакуировали в медицинские учреждения. Два человека направили в Кстовскую ЦРБ, троих – в НОКБ имени Семашко. И женщина с ушибами мягких тканей от госпитализации отказалась.

В настоящее время на месте аварии работают три бригады центра медицины катастроф, а также одна бригада скорой медицинской помощи Кстово.