Шесть человек пострадали и один погиб: автобус столкнулся с двумя легковушками в Нижегородской области

На спуске водитель «ПАЗ» не справился с управлением и влетел в колесоотбойный брус. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Жуткая авария унесла жизнь одного человека, еще шесть - пострадали. Страшное ДТП произошло в районе деревни Ржавка Кстовского района 5 марта. Там столкнулись два легковых автомобиля и рейсовый автобус №225, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло около 16:45 на 7 километре восточного подъезда к Нижнему Новгороду. На спуске водитель «ПАЗ» не справился с управлением и влетел в колесоотбойный брус.

- В результате чего выехал на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, где произвел столкновение с автомашиной «Нива». После чего, столкнулся с машиной «Хендэ», - уточнили в полиции.

После столкновения с автомобилем «ПАЗ» влетел в колесоотбойный брус. Еще чуть-чуть и автобус вместе с пассажирами мог бы слететь со спуска в обрыв, но все обошлось.

К сожалению, в результате аварии погиб водитель машины «Нива». От полученных травм мужчина скончался на месте. Кроме этого, пострадали водитель и пассажир «Хендэ».

- По предварительной информации в результате ДТП пострадали семь человек, из них 1 погиб. Детей среди пострадавших нет, - сообщает министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Пять пострадавших эвакуировали в медицинские учреждения. Два человека направили в Кстовскую ЦРБ, троих – в НОКБ имени Семашко. А женщина с ушибами мягких тканей от госпитализации отказалась.

По словам министра здравоохранения региона, на месте аварии работали три бригады центра медицины катастроф, а также одна бригада скорой медицинской помощи Кстово.