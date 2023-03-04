Мост через Ургу в Спасском районе построят к осени 2024 года Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Автомобильный мост через реку Урга в Спасском районе Нижегородской области построят к осени 2024 года. Об этом сообщает министерство транспорта Нижегородской области, отвечая на вопросы нижегородцев в комментариях на странице Губернатора Глеба Никитина.

Мост через Ургу обрушился осенью 2022 года. В министерстве транспорта тогда рассказали, что причиной происшествия стал несанкционированный проезд транспорта массой более 30 тонн. Мост закрыли для проезда 17 сентября 2022 года.

Почти полгода жители Спасского района, чтобы добраться в Воротынский район, проезжают больше 60 километров вместо 25, как раньше.

– Уже проведен конкурс по отбору подрядчика и заключен госконтракт «под ключ» на проектирование и строительство моста, – сообщают в ведомстве.

В министерстве транспорта Нижегородской области также отметили, что проект нового моста практически готов для направления его на Госэкспертизу. При получении положительного заключения начнется строительство моста.

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