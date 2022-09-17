Автомобильный мост обрушился в Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Информация о частичном обрушении автомобильного моста в Нижегородской области поступила в региональный ЦУКС ГУ МЧС России 17 сентября 2022 года в 12.50. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог.

Мост разрушился на автодороге «Воротынец – Спасское – Сергач» около села Покров-Майдан через реку Урга. Так как движение в этом районе перекрыто, Минтранс рекомендует совершать объезд по дороге Спасское-Варганы.

На фото, которые предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, видно серьезное обрушение моста. Но, тем не менее, большая часть объекта сохранилась.

Большая часть моста сохранилась Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Специалисты Министерства и опергруппа местного пожарно-спасательного гарнизона направились на место происшествия. Они оценивают степень разрушения моста, чтобы принять решение о возможности восстановления данного объекта.

– По предварительной информации, в результате происшествия погибших и пострадавших нет, – отметили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Ранее мы сообщали о частичном разрушении деревянного моста в Варнавинском районе Нижегородской области.