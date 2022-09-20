Названа причина обрушения автомобильного моста в Нижегородской области

Причиной обрушения моста в Нижегородской области стал незаконный проезд фур. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Наиболее вероятной причиной обрушения автомобильного моста в Нижегородской области стал незаконный проезд фур массой более 30 тонн.

Напомним, мост разрушился на автодороге «Воротынец – Спасское – Сергач» около села Покров-Майдан через реку Урга в минувшие выходные. В результате ЧП мост получил серьезные повреждения, однако значительная его часть сохранилась. Сразу после ЧП прокуратура начала проверку по данному факту. Побывали на месте происшествия и специалисты регионального Минтранса. И вот сегодня озвучены предварительные причины обрушения моста.

- Наиболее вероятной причиной обрушения балок автомобильного моста через р. Урга в Спасском районе Нижегородской области является несанкционированный проезд тяжеловесного транспорта – массой более 30 тонн, - рассказали в министерстве транспорта Нижегородской области.

Стоит отметить, что на подъезде к мосту установлены дорожные знаки, запрещающие передвижение автомобилей массой более 30 тонн и ограничивающие скорость передвижения 40 км/ч. Однако водителей фур это не останавливало

- Для обеспечения безопасности решено закрыть этот мост для любых видов транспорта, - рассказали в региональном Минтрансе. – Соответствующие информационные аншлаги об этом установлены в Воротынце и селе Спасском.

Что касается будущего самого моста, то сейчас решается вопрос о его включении в программу капитального ремонта.

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