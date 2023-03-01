Полина Буянова возглавила министерство информационной политики Нижегородской области. Фото: сайт правительства Нижегородской области

Полина Буянова назначена министром информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области с 1 марта 2023 года. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Стоит отметить, что ранее она возглавляла управление информационной политики и взаимодействия со СМИ. Однако губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решил изменить структуру регионального правительства, преобразовав управление в министерство.

Полина Буянова окончила Томский государственный университет по специальности «Журналистика». С 2010 по 2017 год работала главным редактором ООО «Первый городской канал».

Напомним, депутаты Законодательного собрания согласовали назначение Юрия Ильина заместителем губернатора Нижегородской области.