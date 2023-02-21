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НовостиПолитика21 февраля 2023 7:41

Депутаты согласовали назначение Юрия Ильина заместителем губернатора Нижегородской области

В новой структуре органов исполнительной власти он будет курировать сразу несколько важных направлений
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Депутаты согласовали назначение Юрия Ильина заместителем губернатора Нижегородской области.

Депутаты согласовали назначение Юрия Ильина заместителем губернатора Нижегородской области.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Депутаты Законодательного собрания согласовали назначение Юрия Ильина заместителем губернатора Нижегородской области. Соответствующее решение было принято на заседании регионального парламента.

- 14 февраля губернатором Нижегородской области принято решение об изменении структуры органов исполнительной власти, - отметил на заседании и.о. губернатора Сергей Морозов. - В обновленной структуре сформирован блок заместителя губернатора, который обеспечит координацию работы аппарата правительства Нижегородской области, министерства кадровой политики, управления делами, управления документационного обеспечения, департамента внешних связей. Также в сферу ответственности нового заместителя включено кураторство нескольких автономных и некоммерческих организаций, в том числе Корпоративный университет Нижегородской области и проектный офис Стратегии развития Нижегородской области.

По данным правительства, с 2017 года Юрий Ильин возглавлял секретариат губернатора, одновременно являясь заместителем руководителя аппарата. В 2020-м году уже стал руководителем аппарата правительства Нижегородской области. В июне прошлого года был назначен заместителем председателя правительства.

- За время работы он проявил себя как грамотный умелый руководитель, умеющий проявлять себя в режиме многозадачности и мотивировать команду на достижение поставленных целей, - отметил Сергей Морозов. - Под его руководством было проведено множество мероприятий, требующих безупречной организации. Наверное, самое яркое из них это 800-летие Нижнего Новгорода. Все вы видели уровень подготовки.