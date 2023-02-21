Депутаты согласовали назначение Юрия Ильина заместителем губернатора Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Депутаты Законодательного собрания согласовали назначение Юрия Ильина заместителем губернатора Нижегородской области. Соответствующее решение было принято на заседании регионального парламента.

- 14 февраля губернатором Нижегородской области принято решение об изменении структуры органов исполнительной власти, - отметил на заседании и.о. губернатора Сергей Морозов. - В обновленной структуре сформирован блок заместителя губернатора, который обеспечит координацию работы аппарата правительства Нижегородской области, министерства кадровой политики, управления делами, управления документационного обеспечения, департамента внешних связей. Также в сферу ответственности нового заместителя включено кураторство нескольких автономных и некоммерческих организаций, в том числе Корпоративный университет Нижегородской области и проектный офис Стратегии развития Нижегородской области.

По данным правительства, с 2017 года Юрий Ильин возглавлял секретариат губернатора, одновременно являясь заместителем руководителя аппарата. В 2020-м году уже стал руководителем аппарата правительства Нижегородской области. В июне прошлого года был назначен заместителем председателя правительства.

- За время работы он проявил себя как грамотный умелый руководитель, умеющий проявлять себя в режиме многозадачности и мотивировать команду на достижение поставленных целей, - отметил Сергей Морозов. - Под его руководством было проведено множество мероприятий, требующих безупречной организации. Наверное, самое яркое из них это 800-летие Нижнего Новгорода. Все вы видели уровень подготовки.