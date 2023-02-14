Глеб Никитин изменит структуру регионального правительства. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решил изменить структуру регионального правительства после ухода Андрея Бетина с поста замгубернатора. Изменения вступят в силу с 1 марта. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

- Андрей Бетин курировал большой и разнонаправленный блок. Принял решение о структурных изменениях в региональном правительстве, - отметил Глеб Никитин. - Ведомства его блока перераспределил в блоки моих заместителей по соответствующим направлениям.

Так, министерство молодежной и кадровой политики будет разделено, а "молодежку" и министерство спорта будет курировать Олег Беркович. Кроме этого, министерство кадровой политики, управление делами и департамент внешних связей теперь перейдут в блок Юрия Ильина. Его планируют назначить заместителем губернатора после согласования с ЗСНО.

Теперь курировать государственно-правовой департамент будет Егор Поляков. А минэкологии и минлесхоз перейдут в блок Сергея Морозова, под управление Вячеслава Горева. Кроме того, управление по труду и занятости населения будет курировать Андрей Саносян.

- Также изменения в новой структуре коснутся блока Андрея Гнеушева: управление информполитики и взаимодействия со СМИ преобразуется в министерство, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с губернатором Томской области Владимиром Мазуром в Нижнем Новгороде.