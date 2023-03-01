Посещение первого национального парка Нижегородской области сделают платным для туристов. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Посещение первого национального парка «Нижегородское Заволжье» сделают платным для туристов. Ход работ по созданию парка обсудил экспертный совет при комитете по экологии 27 февраля. Об этом в своём телеграм-канале сообщают представители Законодательного собрания Нижегородской области.

Напомним, разработка проекта национального парка стартовала в 2022 году. И уже в 2023 году проектирование парка завершили. В настоящий момент формируются контуры кластерных участков и определяется зонирование будущей особо охраняемой природной территории. Площадь участков, которые планируют включить в территорию парка, составляет 75 тысяч га.

- Федеральный закон устанавливает особый порядок посещения ООПТ, в том числе взимание платы за нахождение на территории парка, - отметили представители ЗСНО.

Участники совещания предложили сделать бесплатный вход для местных жителей при наличии специального разрешения, который также предусмотрен федеральным законом. Это предложение обсудят с Минприроды РФ.