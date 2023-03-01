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НовостиОбщество1 марта 2023 7:30

Посещение первого национального парка Нижегородской области сделают платным для туристов

Его площадь составляет 75 тысяч га
Полина ШИБАЛКИНА
Посещение первого национального парка Нижегородской области сделают платным для туристов.

Посещение первого национального парка Нижегородской области сделают платным для туристов.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Посещение первого национального парка «Нижегородское Заволжье» сделают платным для туристов. Ход работ по созданию парка обсудил экспертный совет при комитете по экологии 27 февраля. Об этом в своём телеграм-канале сообщают представители Законодательного собрания Нижегородской области.

Напомним, разработка проекта национального парка стартовала в 2022 году. И уже в 2023 году проектирование парка завершили. В настоящий момент формируются контуры кластерных участков и определяется зонирование будущей особо охраняемой природной территории. Площадь участков, которые планируют включить в территорию парка, составляет 75 тысяч га.

- Федеральный закон устанавливает особый порядок посещения ООПТ, в том числе взимание платы за нахождение на территории парка, - отметили представители ЗСНО.

Участники совещания предложили сделать бесплатный вход для местных жителей при наличии специального разрешения, который также предусмотрен федеральным законом. Это предложение обсудят с Минприроды РФ.