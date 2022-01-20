Первый национальный парк появится в Нижегородской области. Фото: Александр ГЛУЗ

В Нижегородской области будет создан первый Национальный парк. Его проектированием займется подведомственное учреждение Минприроды России – ФГБУ «ВНИИ Экология».

- Создание парка предусмотрено федеральным проектом «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», - рассказали в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области. – Все полномочия по его организации возложены на федеральные органы власти, так как национальный парк охраняемой природной территорией федерального значения.

Сейчас под создание парка определены пять перспективных территорий. Среди них Заволжский, Камско-Бакалдинский и Килемарский участки в северной части, а также Пустынский и Ичалковский участки в южной части области.

- За основу при формировании этих территорий были взяты действующие и проектируемые ООПТ регионального значения, среди которых: государственные природные заказники «Килемарский», «Ичалковский» и Пустынский», проектируемая территория охраняемого ландшафта «Илимдиг»,- пояснили в министерстве.

Уже известно, что населенные пункты в состав этого национального парка не будут. Разработка проекта парка начнется уже в 2022 году.