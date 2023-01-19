Проектирование первого национального парка Нижегородской области завершено

Общая площадь особо охраняемой природной территории составит 76,5 тыс. га. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Завершено проектирование первого национального парка Нижегородской области. Сейчас ведется работа над подготовкой постановления Правительства РФ о создании нацпарка. Об этом сообщает региональное министерство экологии и природных ресурсов.

Создание парка включено в федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». Под нацпарк одобрены пять территорий: Килемарский, Камско-Бакалдинский, Поволжский, Пустынский и Ичалковский участки.

- Общая площадь особо охраняемой природной территории составит 76,5 тысяч гектар, - уточнили в ведомстве. - Создание национального парка, с одной стороны, даст толчок развитию в регионе экологического туризма, а с другой - позволит сохранить уникальные природные объекты.

На территории национального парка можно будет ознакомиться с различными ландшафтами и природой. Так, можно будет изучить водно-болотные угодья международного значения, последний сохранившийся участок естественной Волжской поймы, карстовые пещеры и многое другое.

Напомним, что «Комсомолка» продолжает рассказ о главных достопримечательностях области и в одном из своих материалов написала о Керженском заповеднике. Это место по праву считается одной из самых молодых достопримечательностей Нижегородской области. Заповедник был создан только в 1993 году. Однако заглянуть сюда обязан каждый житель и каждый гость региона, ведь впечатления после его посещения останутся на всю жизнь.

- Площадь заповедника составляет свыше 46 тысяч га, 42 тысячи из которых заняты лесами. Еще четыре тысячи гектаров занимают болота. Здешняя природа идентична природному комплексу южной тайги: можно полюбоваться сосновым бором, березовыми лесами и ельниками. Последние занимают, в основном, территории в долине реки Керженец. Кстати, под пологом елей можно увидеть и другую таежную растительность. Некоторые виды можно считать поистине уникальными – 68 видов растений и грибов здесь внесены в Красную книгу России.

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