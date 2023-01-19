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НовостиОбщество19 января 2023 13:44

Проектирование первого национального парка Нижегородской области завершено

Будущий национальный парк будет состоять из пяти кластерных участков
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Общая площадь особо охраняемой природной территории составит 76,5 тыс. га.

Общая площадь особо охраняемой природной территории составит 76,5 тыс. га.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Завершено проектирование первого национального парка Нижегородской области. Сейчас ведется работа над подготовкой постановления Правительства РФ о создании нацпарка. Об этом сообщает региональное министерство экологии и природных ресурсов.

Создание парка включено в федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». Под нацпарк одобрены пять территорий: Килемарский, Камско-Бакалдинский, Поволжский, Пустынский и Ичалковский участки.

- Общая площадь особо охраняемой природной территории составит 76,5 тысяч гектар, - уточнили в ведомстве. - Создание национального парка, с одной стороны, даст толчок развитию в регионе экологического туризма, а с другой - позволит сохранить уникальные природные объекты.

На территории национального парка можно будет ознакомиться с различными ландшафтами и природой. Так, можно будет изучить водно-болотные угодья международного значения, последний сохранившийся участок естественной Волжской поймы, карстовые пещеры и многое другое.

Напомним, что «Комсомолка» продолжает рассказ о главных достопримечательностях области и в одном из своих материалов написала о Керженском заповеднике. Это место по праву считается одной из самых молодых достопримечательностей Нижегородской области. Заповедник был создан только в 1993 году. Однако заглянуть сюда обязан каждый житель и каждый гость региона, ведь впечатления после его посещения останутся на всю жизнь.

- Площадь заповедника составляет свыше 46 тысяч га, 42 тысячи из которых заняты лесами. Еще четыре тысячи гектаров занимают болота. Здешняя природа идентична природному комплексу южной тайги: можно полюбоваться сосновым бором, березовыми лесами и ельниками. Последние занимают, в основном, территории в долине реки Керженец. Кстати, под пологом елей можно увидеть и другую таежную растительность. Некоторые виды можно считать поистине уникальными – 68 видов растений и грибов здесь внесены в Красную книгу России.

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