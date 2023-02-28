Два нижегородских предприятия попали в список санкций Японии

«Судостроительный завод «Красное Сормово» попал под санкции Японии ФОТО: Пресс-служба ПАО «Завод «Красное Сормово»

Два предприятия из Нижнего Новгорода попали в новый список санкций Японии. Документ с перечнем организаций от 28 февраля размещен на сайте МИДа Японии.

Под санкциями оказались ОАО «Конструкторское бюро по судостроению «Вымпел» и ПАО «Судостроительный завод «Красное Сормово».

Согласно документу, на эти нижегородские предприятия распространяется замораживание активов.

Ранее мы сообщали, что Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове попал в санкционный список Великобритании, а транспортная компания ООО «Итеко Россия» находящаяся в Богородске, – под санкции Украины.

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