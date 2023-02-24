Саровский ВНИИЭФ попал под санкции Великобритании
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове попал в санкционный список Великобритании от 24 февраля 2023 года. Об этом сообщается на сайте МИДа Великобритании.
Саровский ВНИИЭФ попал в этот список по причине ведения бизнеса в оборонном секторе, который является для России стратегически значимым.
Кроме ВНИИЭФ в списке оказались еще 180 организаций. Например, туда попали Научно-исследовательский технологический институт имени А. П. Александрова, «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» и Саратовский завод «Сокол».
В сентябре 2022 года мы сообщали, что Институт прикладной физики Российской академии наук в Нижнем Новгороде попал в новый санкционный список США.
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