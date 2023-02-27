Нижегородская транспортная компания попала в список санкций Украины

ООО «Итеко Россия» попала в санкционный список Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортная компания ООО «Итеко Россия» находящаяся в Богородске Нижегородской области, попала в санкционный список Украины. Об этом стало известно из указа украинского президента от 26 февраля 2023 года.

Согласно документу, санкции для транспортной компании введены на 10 лет.

В список ограничений вошли например, блокировка активов и лишение права пользоваться ими, прекращение торговых операций, прекращение транзита по территории Украины, остановка лицензий и других разрешений, а также запрет совершения сделок относительно ценных бумаг.

Кроме того, в санкционный список попали еще 84 российских организации.

Ранее 6 февраля, мы сообщали, что 12 компаний Нижегородской области, работающих в атомной отрасли, попали под санкции Украины.

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