Реставрация дворца детского творчества имени Чкалова началась в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде началась реставрация объекта культурного наследия – дворца детского творчества имени Чкалова. Стоимость контракта на проведение работ составит 139 миллионов рублей. Информацией о текущих и будущих работах во дворце Чкалова поделилась пресс-служба нижегородского правительства.

Дом детского творчества ждал обновления уже много лет. Его материальная база и интерьеры сильно устарели и совсем перестали соответствовать требованиям современности. Теперь же объект культуры вдохнёт новую жизнь. Согласно составленному проекту, планируется восстановить фасад здания, полностью обновить инженерные сети, отреставрировать все декоративные элементы. Кроме того, предусмотрено обновление интерьеров некоторых залов (к примеру, "Комнаты сказок"). Но существует условие – сохранить предметы охраны: фонтан, старинные люстры, камин и многое другое.

Дворец Чкалова является объектом культурного наследия Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

– Мы сохраним две эпохи – 1914-го и 1935 года. Это помещения и интерьеры, оставшиеся после Крестьянского банка, и ряд залов в советской стилистике, которые создавались в 1935 году. Наша задача — показать исторический облик здания с современными функциями, не нарушая его историю. В прошлом здание было оснащено самыми передовыми инженерными системами: паровым отоплением, горячей водой, электрической сигнализацией и телефонной связью. Это одно из первых зданий, где была внедрена биологическая очистка воды. Сейчас, спустя 100 лет, мы также оснащаем его современными инженерными сетями, не затрагивая предметы охраны и ценности этого здания, – утвердил автор концепции и руководитель нижегородского филиала Российской ассоциации реставраторов Владимир Молоканов.

Дом детского творчества ждал обновления уже много лет Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В настоящий момент в дворце Чкалова проводят демонтажные работы. Это подразумевает расчистку старых слоёв краски и вскрытие полов. Вместе с тем в здании уже прокладывают инженерные сети и проводят дообследование для уточнения проектных решений.

– Без обновления и ремонта мы не могли. Всего того, что мы делали своими руками, было недостаточно. Зданию необходимо новое оборудование, мебель, которые мы планируем закупать. Во дворце занимается 3000 детей в 13 помещениях. Мы максимально сохраним все коллективы. Это и коллектив народного творчества "Пионерия", "Изостудия", и оркестр народных инструментов, и один из старейших коллективов "Группа юного кинолога", но и обновление тоже будет. Мы хотим создать условия для общения детей – Центр лидерских компетенций, – поделилась планами директор дворца детского творчества имени Чкалова Наталья Панова.

Поэтому следует отметить, что обновится не только внешний облик постройки, но и идеологическая составляющая дворца. Существующую кружки и секции сохранят, а новые добавят. Инициативная группа под руководством зампредседателя Заксобрания Нижегородской области Ольги Щетининой приняла участие в создании концепции обновления дворца творчества и превращения его в современное учреждение дополнительного образования. Помимо этого, группа контролирует ход работ на объекте.

Основные работы завершатся уже к осени этого года Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

– Дворец обретёт современное новое обличие в виде детского университета, где ребята получат дополнительное образование, развиваясь по различным направлениям, или "университетам". Например, технический "университет" предполагает занятия робототехникой, "университет" креативных индустрий подразумевает музыку, рисунок и другие направления. Или же лидерские компетенции – наши штабы и молодёжное самоуправление. Дети смогут в коллаборации создавать свои проекты и развивать личностные навыки, а потом реализовывать их с наставниками, выпускниками педагогами и партнёрами дворца. Мы хотим создать такой уникальный центр, где ребята будут чувствовать своё развитие и возможность быть полезными этому городу, – сказала Ольга Щетинина.

Работы на объекте будут сдаваться поэтапно. К августу должны быть окончены основные работы, которые включают в себя реставрацию фасада. Затем, к сентябрю, планируют завершить ремонт на первом и втором этажах. Это позволит уже проводить занятия. Ну, а окончательно работы завершатся к 21 декабря этого года.

Областное правительство напоминает, что дворец имени Чкалова входит в инфраструктурную программу подготовки к предстоящему 800-летию Нижнего Новгорода "Город 800".

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