Заливка фундамента Ледового дворца на Стрелке завершена. Фото: «Ледовая арена «Нижний Новгород» Вконтакте

Заливка фундаментной плиты Ледового дворца на Стрелке завершена. Об этом сообщается в группе «Ледовая арена «Нижний Новгород» Вконтакте.

- Вчера была закончена работа по заливке фундамента новой ледовой арены! – пишут в социальной сети.

Напомним, многофункциональная ледовая арена появится на Стрелке, между футбольным стадионом и собором Александра Невского. Согласно проекту, здание ледового дворца будет пятиэтажным, в нём разместится основная арена, тренировочный каток и площадка для кёрлинга. Так, в январе 2023 года заливка фундаментной плиты Ледового дворца на Стрелке составляла 30%.

Стоить отметить, что по контракту регионального концессионера ООО «Ледовый дворец» и подрядчика АО «Крокус» строительство объекта планируется завершить в апреле 2025 года.