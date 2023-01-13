Фундаментная плита Ледового дворца на Стрелке залита на 30%. Фото: Корпорация развития Нижегородской области.

Заливка фундаментной плиты Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде составляет 30%. Об этом сообщает Корпорация развития Нижегородской области.

Так, на данный момент полностью готово щебеночное основание и завершается бетонная подготовка для будущего фундамента. По словам руководителя Корпорации Игоря Ищенко, фундаментная плита залита на 30 процентов и проведена почти половина работ по армированию.

- До конца текущей недели будет залито 50 процентов фундаментной плиты Ледового дворца. Работы на объекте велись все новогодние праздники и в выходные дни, - отметил Игорь Ищенко.

Также руководитель подчеркнул, что в строительстве арены задействованы более 370 человек и девять единиц техники. Стоит отметить, что зимой используются специальные технологии, которые позволяют заливать фундамент даже при 30-градусных морозах. Это прогрев бетона, просушка, подготовка основания, специальные добавки в бетон и многое другое.

Кроме того, на площадке начался монтаж первых двух башенных кранов для дальнейшей установки металлоконструкций. Всего будет построено восемь стационарных кранов.