Глеб Никитин поможет застрявшей в эпицентре землетрясения в Турции нижегородке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поможет нижегородке, которая не может вылететь из эпицентра землетрясения в Турции. Об этом глава региона написал Вконтакте

В социальных сетях мама нижегородки Елена обратилась к Глебу Никитину с просьбой помочь ее дочери Людмиле.

- Моя дочь, нижегородка, в настоящее время находится в эпицентре землетрясения в городе Кахраманмараш, нуждается в помощи, т.к. не может выбраться оттуда в Стамбул или Анталью, чтобы вернуться в Нижний Новгород, - пишет обеспокоенная Елена.

По словам женщины, из-за чудовищного стихийного бедствия дороги в городе повреждены и закрыты, а автобусы не ходят. Более того, как отметила Елена, 8 февраля аэропорт в городе рухнул.

Как оказалось, во время мощного землетрясения Людмила успела взять с собой только куртку и документы. Все остальные вещи остались под завалами дома. Девушке приходится ночевать в холодном спортзале. А ночью в городе становится холодно, температура опускается до – 3 градусов, идет снег. Ко всему этому город продолжает трясти.

Глава региона Глеб Никитин обещал оказать помощь Людмиле, которая не может вылететь из эпицентра землетрясения.

- Ситуация непростая, сделаем всё возможное, чтобы Ваша дочь скорее оказалась рядом с Вами, - сообщил Губернатор Нижегородской области.

Напомним, чудом уцелевшую после жуткой аварии в Таиланде нижегородку наконец-то вернули на Родину.