Часть черепа привезли в коробке: разбившуюся на мотоцикле в Таиланде нижегородку доставили на Родину

Аню ждал трудный и опасный перелет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Чудом уцелевшую после жуткой аварии в Таиланде нижегородку наконец-то вернули на родину. По словам ее сестры Ольги Х., 5 февраля 2023 года девушку перевезли в Приволжский окружной медицинский центр. Сейчас она как никогда нуждается в медицинской помощи и поддержке.

Напомним, чудовищная трагедия настигла молодую пару из Нижнего Новгорода в Таиланде. Там 32-летние Александр и его девушка Анна разбились на мотоцикле на острове Самуи прямо в новогоднюю ночь. К сожалению, любимый человек девушки погиб, а сама Аня находилась в реанимации в местном госпитале. Узнав о произошедшем, мама и сестра-близняшка Ольга срочно вылетели в Таиланд, чтобы быть рядом с ней.

Вчера, 4 февраля 2023 года, Аню ждал трудный и опасный перелет. Сначала девушку доставили на самолете из Самуи до Пхукета, а после этого ее транспортировали до Москвы в сопровождении российских врачей. И сегодня Аню наконец-то доставили в Нижний Новгород.

- Тайские врачи передали полный пакет медикаментов и выписку, во сколько и что давать, также в коробке часть черепа Ани, - рассказала сестра-близняшка Ольга.

По словам сестры, весь перелет Аня находилась в сознании и была напугана. Семья девушки как могли успокаивали ее.

- В сознании. Напугана. Я ей объяснила, что мы рядом, но на взлете нельзя стоять рядом и держать за руку, - пишет сестра Ольга.

Сегодня Аня благополучно добралась до Нижнего Новгорода. Девушку в сопровождении мамы доставили в Приволжский окружной медицинский центр. Сейчас Аня остро нуждается в помощи врачей и поддержке семьи. Как оказалось, все финансовые затраты легли на семью пострадавшей. Буквально за день или два до трагедии у Ани закончилась страховка. И помощь ей оказывали все неравнодушные. В том числе, и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он одобрил семье помощь в размере 1 млн рублей.

В настоящее время семья Ани ведет сбор средств, информация размещена на странице Ольги ВКонтакте.