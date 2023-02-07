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НовостиОбщество7 февраля 2023 13:57

Нижегородская мэрия исключила парковку у собора Александра Невского из перечня платных

Соответствующее постановление опубликовано
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородская мэрия исключила парковку у собора Александра Невского из перечня платных

Нижегородская мэрия исключила парковку у собора Александра Невского из перечня платных

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Парковка у собора Александра Невского на улице Стрелка в Нижнем Новгороде станет бесплатной. Постановление об исключении этой территории из перечня платных парковок было опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода 7 февраля 2023 года.

Согласно постановлению, изменения внесены в положение от 15 октября 2020 года «Об организации платных парковок в городе Нижнем Новгороде и утверждения перечня размещения парковочных мест на платной основе».

Напомним, платная парковка у собора Александра Невского была введена в эксплуатацию в Нижнем Новгороде в январе 2022 года. А начали взимать штрафы за несоблюдение правил с 5 декабря 2022 года.