Еще 58 платных парковок откроют в Нижнем Новгороде в январе Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 58 платных парковок введут в эксплуатацию в Нижнем Новгороде в январе 2022 года. Об этом «Комсомольской Правде – Нижний Новгород» сообщили в городской администрации.

Создание платных парковок в Нижнем Новгороде проходит в рамках заключенного соглашения между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО «Мегафон». Согласно его условиям, в ближайшие 12 лет в столице Приволжья должно появиться 5300-7400 платных парковочных мест.

Как сообщили в ведомстве, в настоящий момент уже работают 3 парковки закрытого типа – на площади Горького, улице Ковалихинская и площади Революции, а также в опытную эксплуатацию ввели 51 парковочную зону открытого типа.

В настоящее время ведется тестирование системы управления и мониторинга парковочного пространства. Информация с точными адресами парковочных зон и датами их ввода в опытную эксплуатацию парковок появляется на официальных сайтах города. Кроме того, актуальная информация о платном парковочном пространстве размещается на сайте parkovkinn.ru.

Помимо обычного тарифа, для нижегородцев предусмотрели парковочные разрешения. Их смогут получить резиденты, льготные категории граждан и владельцы электромобилей.

Отмечается, что резиденты и льготные категории граждан могут подать заявление на портале Госуслуг или обратиться в МФЦ Нижнего Новгорода. Кроме того, владельцы электромобилей могут либо подать заявление на Госуслугах, либо обратиться в МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода».

Срок действия парковочного разрешения составляет один год с момента получения уведомления о включении в реестр парковочных разрешений или в реестр электромобилей.

КОНКРЕТНО

Как рассказали «КП — Нижний Новгород» в городской администрации, новые парковочные зоны запустят в январе по следующим адресам:

- Алексеевская (у д.26),

- Горького (от ул. Ильинской до пл. М.Горького, от д. №148 до д.140, от пл. Свободы до ТЦ Шоколад),

- Зеленский съезд (четная сторона),

- Ижорская (от ул. М.Горького до ул. Белинского)

- Костина (от ул. Белинского до пл. Горького),

- Нестерова (от ул. Ульянова до Верхне-Волжской наб.),

- Провиантская (от ул. Ижорская до ул. М.Горького),

- Заречный б-р (от пр-та Ленина до трамвайных путей, со стороны домов от пр. Ленина до д.№4),

- Портовый пер.,

- Самаркандская (у дома №4б корп.1 по ул. Стрелка)

- Алексеевская (от ул. Октябрьская до ул. Звездинка),

- Академика Блохиной (от ул. Варварская до ул. Ковалихинская),

- Артельная,

- Белинского (вдоль парка им. А.С. Пушкина)

- Б.Печерская (от ул. Пискунова до пл. Сенной),

- Володарского (от ул. Ошарская до ул. Варварская),

- Верхне-Волжская наб. (от пл. Минина и Пожарского до пл. Сенной),

- Горького (напротив д.№4, от пл. Свободы до ТЦ Шоколад),

- Грузинская (от ул. Б.Покровская до ул. Ошарская),

- Ковалихинская (напротив д.№77),

- Маслякова (от ул. Ильинская до пл. Горького),

- Медицинская (от пр-та Гагарина до Кладбищенского проезда)

- Нижне-Волжская наб. (от д. №20А до д. №11),

- Студеная (от ул. Белинского до ул. М.Горького),

- Ульянова (от ул. Нестерова до ул. Семашко, от ул. Семашко до ул. Провиантской),

- Мануфактурная (от ул. Совнаркомовской до д.№18),

- Октябрьской революции (от пер. Холодильный до пр-та Ленина),

- Ошарская (от ул. Володарского до ул. Октябрьская),

- Пушкина (от ул. Тимирязева до ул. Белинского),

- Советская (д.14, вдоль Нижегородской Ярмарки),

- Совнаркомовская (от ул. Мануфактурная до ул. Мурашкинская),

- Стрелка (у дома №4, Собор Александра Невского).

- Маркина,

- Алексеевская (от пл. Минина до ул. Пискунова, у д.2 пл. Минина до ул. Пискунова, от ул. Пискунова до ул. Октябрьской),

- Белинского (от ул. Трудовая до Ванеева (2 зоны)),

- Гоголя (от ул. М.Покровская до ул. Нижегородская),

- Горького (у д. №65 и 58 по ул. Б.Покровская и №76 по ул. Горького, напротив д. №3 и по ул. Звездинка),

- Звездинка,

- Ильинская (от ул. Добролюбова до ул. Красносельской),

- Ковалихинская (от ул. Варварская до ул. Семашко),

- Минина (от ул. Пискунова д.№7 до пл. Сенной (до д. №49)),

- Провиантская (от ул. М.Горького до ул. Ковалихинская, от ул. Ковалихинская до Верхне-Волжской наб.),

- Рождественская (д.13),

- Рыбный пер.,

- Семашко (от пл. Свободы до Верхне-Волжской наб.),

- Ульянова (от ул. Пискунова до ул. Нестерова),

- Холодный пер.