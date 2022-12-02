Штрафы начнут взимать еще на 16 парковках Нижнего Новгорода с 5 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще 16 парковочных зон Нижнего Новгорода начнут работать в полноценном режиме с 5 декабря. На этих парковках будут взиматься штрафы за несоблюдение установочных правил. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

На данный момент с применением штрафов работают уже 11 открытых парковочных зон.

По данным департамента, за время работы платных парковок ими воспользовались более 110 000 нижегородцев.

– Чтобы избежать штрафных санкций, рекомендуем автомобилистам оплачивать пользование парковкой. Соответствующие парковочные разрешения можно оформить через региональный МФЦ или региональный портал «Госуслуги», – отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Напомним, для тех, кто живет рядом с платными парковками, предусмотрены резидентные парковочные разрешения стоимостью три тысячи рублей в год. К тому же предусмотрено бесплатное пользование парковками для инвалидов, многодетных семей и владельцев электромобилей при условии оформления льготного парковочного разрешения.

КОНКРЕТНО:

Номера еще 16 платных парковочных зон:

001 - площадь Маркина 024 - переулок Городецкий 025 - площадь Горького (у домов № 65 и № 58 по улице Большая Покровская и № 76 по улице Горького) 040 - улица Звездинка 058 - Нижневолжская набережная (от дома № 20А до дома № 11) 061 - Нижневолжская набережная (у дома 21А) 085 - улица Родионова (от дома № 111 до дома № 23, в местных расширениях проезжей части) 100 - улица Вокзальная (от улицы Коммунистическая до улицы Литвинова) 101 - улица Даля (от улицы Канавинской до площади Революции) 106 - улица Луначарского (от улицы Коммунистичекая до улицы Марата) 109 - улица Коммунистическая (от улицы Вокзальная до улицы Луначарского) 113 - улица Советская (вдоль Нижегородской Ярмарки) 114 - улица Советская (у дома 14) 115 - улица Совнаркомовская (от улицы Мануфактурная до улицы Мурашкинская) 116 - улица Стрелка (Собор Александра Невского) 117 - улица Стрелка (у дома № 4)