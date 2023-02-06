Кольцо нижегородских трамвайных маршрутов № 6 и 7 планируют открыть во второй половине 2023 года

В настоящее время они ходят вдоль Сормовского шоссе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кольцо нижегородских трамвайных маршрутов № 6 и 7 планируют полностью открыть во второй половине 2023 года. Об этом сообщили представители ГКУ НО «ЦРТС» Вконтакте.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 5 ноября 2022 года отменили трамвай №7. Это было связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на путях. Кроме этого, маршрут №6 был сокращён. И в декабре 2022 года движение трамваев №6 и №7 было снова возобновлено вдоль Сормовского шоссе.

Так, нижегородка Наталья решила поинтересоваться в социальных сетях, когда же будут отремонтированы трамвайные пути маршрутов № 6 и № 7.

- Просим Вас быстрее отремонтировать трамвайные пути 6 и 7 трамвая. Задыхаемся без них, - добавила местная жительница.

В ответ представители ЦРТС сообщили, что кольцо трамвайных маршрутов, по предварительным данным, полностью откроют в 3 – 4 кварталах текущего года.