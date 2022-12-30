Движение трамваев №6 и №7 возобновлено в Нижнем Новгороде до станции «Варя» Фото: Василий Вахрин

Движение трамваев №6 и №7 возобновлено в Нижнем Новгороде вдоль Сормовского шоссе. Работы по замене рельсового полотна завершились на участке до станции «Варя». Поэтому 30 декабря на маршрут вышли уже шесть трамваев.

– С 31 декабря на маршруте предусматривается работа трамвайных вагонов с интервалом в часы пик 5-6 минут, в межпиковые часы – 7-8 минут, в выходные и праздничные дни – 7-10 минут, – сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Запуск трамваев до станции «Варя» очень важен для нижегородцев, которые приезжают на станцию на электричке из Сормова и из Балахнинского района, а также для жителей Гордеевского микрорайона. Тем не менее троллейбусный маршрут Т-5 продолжит работу как компенсационный транспорт.

Напомним, 150 километров трамвайных линий, 15 тяговых подстанций и 3 депо электротранспорта планируют обновить в Нижнем Новгороде.