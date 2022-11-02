Трамвай № 7 отменят с 5 ноября из-за ремонта аварийных путей в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде с 5 ноября отменят трамвай №7. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на путях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Будет прекращено движение трамваев от остановки «Улица Чебоксарская» в сторону Сормовского района, - говорится в сообщении. – При этом движение трамвая № 6 по улице Гордеевской до остановки «Чебоксарская» сохранится, а вот работа маршрута № 7 будет приостановлена.

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, в первую очередь планируется заменить участок протяженностью 2,2 километра, проходящий по «выделенке» вдоль улицы Коминтерна.

- Из-за сильной изношенности рельсов здесь прежде сходили вагоны с рельсов и случались иные аварийные ситуации, - напомнили в министерстве. – Из-за этого скорость движения трамваев здесь пришлось снизить до пяти километров в час.

Всего в Сормовском и Московском районах на этих маршрутах будет заменено 16 километров аварийных трамвайных путей. Все эти работы должны быть выполнены в течение 2023 года.

Чтобы компенсировать отмену трамвайных маршрутов, будет возобновлено движение троллейбуса № 5 от улицы Старая Канава (ост. Мост) через переулок Союзный, улицу Коминтерна, Сормовское шоссе, улицу Мориса Тореза, улицу Акмолинскую до улицы Пролетарской (ост. Мещерское озеро). На данный маршрут выпустят пять троллейбусов.