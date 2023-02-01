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НовостиОбщество1 февраля 2023 13:21

Глава нижегородской пожарной лаборатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий

Он дал подчиненному указание написать заключение на кабельную продукцию, выгодное заказчику
Валерия МУРОМЦЕВА
Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде по подозрению в превышении должностных полномочий задержан глава пожарной лаборатории. Возбуждено уголовное дело.

По данным регионального СУ СК России, в феврале-марте 2020 года начальник судебно-экспертного учреждения дал указание своему подчиненному, чтобы тот написал определенное заключение по экспертизе кабельной продукции, выгодное заказчику. Исследования касались показателя токсичности продуктов горения. Подчиненный выполнил незаконное требование начальника, а тот в свою очередь подписал подложный документ.

На основании этой бумаги был введен в эксплуатацию некий строительный объект, а МКУ «ГлавУКС» был нанесен ущерб в размере 2,36 млн рублей, которые учреждение потратило на закупку кабеля.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.