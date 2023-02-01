Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл в Нижний Новгород. Фото: Юлия Горшкова

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко прибыл с официальным визитом в Нижегородскую область. 1 февраля в аэропорту Нижнего Новгорода его встречал губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Гостя также приветствовали мэр столицы Приволжья Юрий Шалабаев, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, глава регионального департамента внешних связей Ольга Гусева и представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

В Нижегородской области Роман Головченко посетит ряд предприятий, примет участие в бизнес-форуме и презентации нового трамвая «МиНиН».

Напомним, совместное российско-белорусское предприятие по производству трамваев «СП «Нижэкотранс» открылось в нижегородской Ворсме в конце 2022 года. Объем стартовых инвестиций в проект оценивается в 430 миллионов рублей. Доля белорусской стороны составляет 30%, российской - 70%. Планируется, что ежегодно на этом заводе будет выпускаться до 80 вагонов.