Давид Мелик-Гусейнов ответит на вопросы нижегородцев в прямом эфире 1 февраля

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов проведет прямой эфир в 12:30 1 февраля. Задать свои вопросы и получить ответы нижегородцы смогут во «Вконтакте». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Трансляцию можно будет посмотреть онлайн в группе ЦУра или правительства Нижегородской области. В ходе беседы будут затронуты такие актуальные темы, как поставки зарубежных и российских лекарственных препаратов в регион, кадровое обеспечение медучреждений и доступность медицинской помощи.

Напомним, что в Нижегородской области продолжается борьба с эпидемией гриппа. Несмотря на то, что сразу после Нового года заболеваемость пошла на спад, с началом рабочих дней она вновь начала набирать обороты.

Также 15 января были зафиксированы первые в 2023 году случаи смерти от коронавирусной инфекции в Нижегородской области. В воскресенье, 15 января, от COVID-19 умерли два местных жителя, а общее число погибших нижегородцев достигло 11 811 человек.

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